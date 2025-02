Incidente sul lavoro, operaio ferito da cavo d’acciaio

Ponte Buggianese (Pistoia), 10 febbraio 2025 – Incidente sul lavoro alla filiale di Ponte Buggianese, in via Camporcioni, della Idb, azienda produttrice di prefabbricati con varie sedi in Italia. Per cause ancora da chiarire, nel primo pomeriggio, un operaio di circa trent’anni è rimasto ferito da un cavo d’acciaio, riportando la sospetta frattura di un braccio, in base alle fonti ufficiali.

Sul posto è accorsa subito un’ambulanza della Misericordia di Uzzano: i soccorritori hanno trovato l’uomo con ferite anche al volto. Era vigile e cosciente, ma in base alla testimonianze, avrebbe riportato anche traumi al torace e agli arti inferiori e lamentava dolore. Anche le ulteriori ferite, comunque, devono essere ancora confermate ufficialmente. L’uomo è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, in codice rosso. Sul posto sono arrivati subito gli operatori della medicina del lavoro dell’Asl per individuare le effettive cause dell’incidente sul lavoro.