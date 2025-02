Esplode un petardo mentre lo accende. Si ferisce alla mano, corsa in ospedale

Gli è esploso un petardo in mano, ha perso molto sangue ed è stato trasferito d’urgenza a Careggi. Si trova in gravi condizioni, è in codice rosso.

Accade ad Arezzo, in via Giovanni Verga, alle 19 di ieri. La dinamica dei fatti non è ancora chiara e tutto dovrà essere ricostruito nei contorni. Poteva essere una tragedia. Chi ha esploso il petardo non è riuscito a lasciarlo in tempo o forse per qualche ragione è esploso prima dei tempi che aveva stimato. Fatto sta che il petardo gli è scoppiato in mano.

Vittima dell’incidente è un uomo di 53 anni, di origini straniere, residente in città. Non è chiaro quello che è successo, le notizie sono iniziate a trapelare soltanto nella tarda serata in modo frammentario.

Quel che si può dire è che le ferite che ha riportato sono molto gravi, tant’è che è stato necessario il ricovero d’urgenza a Careggi, al centro specializzato di Firenze dove vengono centralizzati quei casi più gravi che devono essere sottoposti ad operazione. Ci è arrivato in codice rosso dopo l’intervento della Croce Bianca di Arezzo che lo ha soccorso in maniera tempestiva, dapprima tamponando quella ferita che gli ha provocato un grande squarcio sulla mano sinistra, quella in cui teneva il petardo.

Per fare luce sulla questione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Arezzo che hanno fatto il punto della situazione con chi era lì con lui. Insieme alle forze dell’ordine presenti i mezzi di emergenza urgenza del 118 dell’Asl: un’auto infermierizzata della Croce Bianca e un’ambulanza.