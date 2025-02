Fuga di gas ed esplosione. È gravissimo a 67 anni

Il rumore sordo ha agitato la placida domenica di febbraio a Soci, nel comune di Bibbiena. Era poco prima di mezzogiorno quando in un’abitazione, probabilmente per una fuga di gas si è sentita una forte esplosione che ha messo in allarme tutto il vicinato in attesa del pranzo della domenica. Ferito in maniera molto grave un uomo di 67 anni che si trovava all’interno. L’allarme è scattato alle 11.52 circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, carabinieri e sanitari dell’emergenza urgenza.

Il pensionato, nell’esplosione, avrebbe riportato varie ustioni sul corpo: per lui è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa a bordo dell’elisoccorso Pegaso, in codice rosso. Sul posto presenti anche ambulanza infermieristica di Bibbiena e di Stia. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti, eseguiti in giornata dai vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, hanno consentito di accertare che a provocare l’esplosione è stata una fuga di gas generatasi dall’impianto presente all’interno della casa. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno chiuso le utenze e messo in sicurezza l’area. La villetta è stata dichiarata inagibile.

Scoppi e incendi provocati dalle perdite di gas sono tutt’altro che eventi sporadici: contro questo pericolo è fondamentale la prevenzione, adottando semplici misure quotidiane e installando segnalatori e allarmi. Ma è altrettanto importante saper riconoscere la fuga di gas quando si verifica per poter intervenire tempestivamente e in modo appropriato. Le cause più comuni delle fughe di gas in ambiente domestico hanno a che fare con l’usura, la corrosione, la vecchiaia degli impianti. Apparecchi come fornelli, caldaie, scaldabagni invecchiando perdono efficienza e affidabilità e diventano maggiormente soggetti a guasti e difetti.

È il secondo grave incidente che si verifica in due giorni: sabato si era verificato un’incendio in una villetta di Bucine: il proprietario è stato trasportato all’ospedale per accertamenti avendo respirato fumo ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’appartamento è stato reso momentaneamente inagibile. Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 per cause da accertare.

Federico D’Ascoli