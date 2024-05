Paura nella notte, auto si ribalta in un campo: tre bambini feriti

Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 – Paura nella notte a Buggiano. Intorno a mezzanotte e mezzo si è verificato un incidente in via Ponte Buggianese.

In base alle prime informazioni, un’auto proveniente da zona Pittini e in direzione Ponte Buggianese ha sbattuto contro un palo. Il veicolo è finito fuori strada e si è ribaltato in un campo.

Alla guida del veicolo, che è andato distrutto nello schianto, un giovane di 27 anni. A bordo del mezzo si trovavano tre bambini, di 7, 10 e 11 anni. I bimbi sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, hanno riportati traumi a testa, gambe e agli arti superiori. In codice giallo anche il conducente di 27 anni.

I carabinieri e i soccorritori del 118 sul posto

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica di Pescia, la pubblica assistenza della Croce Oro Ponte Buggianese, la Pubblica assistenza di Uzzano e quella di Pescia. Presenti anche i vigili del fuoco di Montecatini e due volanti dei carabinieri per i rilievi e la dinamica dell’incidente.