Si schianta contro un’auto parcheggiata e si ribalta. All’arrivo dei soccorritori, nessuna traccia del conducente

Buggiano (Pistoia), 12 maggio 2024 – Un altro incidente a Buggiano. Dopo quello in via Ponte Buggianese, dove sono rimasti feriti tre bambini, i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti all’alba intorno alle 04:30 in via Terra Rossa Fonda.

Un’auto, per cause in via di accertamento, è andata a urtare contro un altro veicolo parcheggiato. Dopo lo schianto, l’auto ha abbattuto tre alberi e una campana del vetro e poi si è cappottata di fronte al ancello di una casa. All’arrivo dei soccorritori non c’era traccia del conducente.

Nessun altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.