Incendio nell’Rsa a Ponte Buggianese, dimessi gli ospiti ricoverati in ospedale

Ponte Buggianese (Pistoia), 20 giugno 2024 – Sono stati dimessi dall’ospedale e stanno bene gli ospiti dell’Rsa Villa Bianca andata a fuoco ieri sera, 19 giugno, a Ponte Buggianese. "Ospiti e infermieri stanno bene e anche quelli trasportati in ospedale, solamente in via precauzionale, sono già stati dimessi".

Allarme incendio RSA Orizzonti Ponte Buggianese

Lo riferisce in una nota Sereni Orizzonti a cui fa capo la casa di riposo, con quattro ospiti e due infermieri portati poi in ospedale. "L'impianto d'allarme ha funzionato. Impeccabile l'intervento dei nostri operatori che hanno subito agito per spegnere il principio di incendio" prosegue Sereni orizzonti che poi ringrazia "i Vigili del fuoco che sono subito intervenuti", il sindaco e tutto il personale della residenza.

L’incendio sarebbe partito da un cortocircuito. Una volta partito l’impianto d’allarme, i soccorsi sono prontamente intervenuti ed è stato evitato il peggio. Come da protocollo di fronte a questo tipo di eventi, la centrale del 118 ha fatto scattare la maxi-emergenza che ha mobilitato i soccorsi: sul posto le ambulanze della Croce Oro di Ponte Buggianese e della Misericordia di Uzzano. La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme, una volta arrivata nella Rsa, ha constatato che l’incendio era già stato spento.