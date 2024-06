Incendio nella Rsa, paura per gli anziani ospiti. Le cause del rogo

Ponte Buggianese (Pistoia), 19 giugno 2024 – Paura nella tarda serata per un incendio scoppiato nella Rsa Villa Bianca gestita da Sereni Orizzonti a Ponte Buggianese. Per cause ancora da accertare, un fancoil presente in una delle stanze della residenza per anziani è andato a fuoco. Il bilancio della maxi-emergenza scoppiata in via XXIV Maggio parla di 23 ospiti evacuati, quattro dei quali sono stati portati in ospedale, due al San Jacopo di Pistoia e due al SS. Cosma e Damiano di Pescia, e due operatrici intossicate.

Un cortocircuito sarebbe la causa del rogo che ha generato molto fumo non solo nella stanza da dove è partito, ma anche in buona parte di un’ala della Rsa. Le fiamme, divampate intorno alle 20, sono state domate con rapidità dal personale di Villa Bianca. Come da protocollo di fronte a questo tipo di eventi, la centrale del 118 ha fatto scattare la maxi-emergenza che ha mobilitato i soccorsi: sul posto le ambulanze della Croce Oro di Ponte Buggianese e della Misericordia di Uzzano. La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme, una volta arrivata nella Rsa, ha constatato che l’incendio era già stato spento. Presente anche personale della Società della Salute della Valdinievole e dell’Asl Toscana Centro. Gli anziani fatti evacuare sono stati trasferiti in alcune residenze vicine a Gavinana, Orentano e Pescia.

“La residenza Villa Bianca dal 2015 è stata trasferita nella sede di via XXIV Maggio al fine di offrire spazi più accoglienti per gli ospiti e funzionali per gli operatori. Accoglie in tutto 58 persone non autosufficienti. La struttura si sviluppa su 4 piani e fornisce servizi alberghieri (di vitto e alloggio), assistenziali, medico-infermieristici, riabilitativi e ricreativi", si legge sul sito.

Il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, è accorso insieme agli assessori Marco Biagini e Beatrice Giannanti. "Posso dire che anche in questo complicato frangente il sistema regionale per le maxi-emergenze ha funzionato efficacemente – sottolinea Tesi –. I vigili del fuoco lavorano per capire perché sia scoppiato l’incendio".