Ponte Buggianese, incendio in una casa di riposo: 23 ospiti evacuati, 6 in ospedale

Ponte Buggianese (Pistoia), 19 giugno 2024 – Maxi emergenza scattata nella tarda serata di oggi, 19 giugno, all'interno della Rsa Sereni Orizzonti – Villa Bianca in via XXIV Maggio a Ponte Buggianese.

Ventitré ospiti della casa di riposo sono stati evacuati. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Quattro ospiti sono stati trasportati in ospedale, due a Pescia e due a Pistoia. Anche due operatrici della Rsa sono state portate in ospedale per accertamenti dovuti a un inizio di intossicazione.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che le fiamme abbiano danneggiato il sistema dell'aria condizionata.

Il sindaco Nicola Tesi, arrivato nella struttura di via XXIV Maggio per seguire le operazioni di messa in sicurezza, rassicura i cittadini allarmati per l'ingente mobilitazione: "Le ambulanze appena transitate si sono recate presso Sereni Orizzonti che ha avuto un incendio che è stato già spento. Attivato protocollo maxi emergenze per evacuare una parte degli ospiti", il messaggio pubblicato sui canali social poco dopo le 21.

L’incendio sarebbe scoppiato a causa di un corto circuito ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze dell’ordine.