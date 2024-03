Le fiamme al Kursaal, poteva essere una strage. Le modalità da intimidazione mafiosa

Montecatini (Pistoia), 26 marzo 2024 – Era l’ultima parte rimasta del complesso originale del 1907, quello dove, per un breve periodo, venne ospitata anche l’unico casinò mai aperto a Montecatini. Adesso la facciata storica del Kursaal, dopo il terribile incendio che ha distrutto il locale "Principe", porta lo sfregio delle fiamme per le quali la procura di Pistoia ha aperto un’indagine per incendio doloso aggravato, effrazione e danneggiamenti.

Il giorno dopo: la facciata storica distrutta e mangiata dalle fiamme

Le telecamere del locale hanno ripreso un uomo travisato che, intorno alle 4.30 del mattino, è penetrato nell’attività, dopo aver rotto una porta, e ha lanciato una sorta di bomba Molotov. Gli inquirenti hanno acquisito anche le riprese dei negozi del complesso, per individuare l’autore del gesto. La terribile violenza del fatto, che avrebbe potuto causare molte vittime, appare simile alle modalità di intimidazione mafiosa, utilizzate per terrorizzare qualcuno e fargli temere di subire conseguenze ancora peggiori.

Quanto tempo ci vorrà per riportare la facciata del Kursaal in condizioni normali e rifare gli spazi finora occupati dal "Principe"? I danni, secondo una prima stima ufficiosa, ammonterebbero a un milione e mezzo di euro. Alfredo Pasquinelli, l’imprenditore montecatinese proprietario del fondo, nonostante sia sconvolto per l’accaduto, è pronto a dare incarico a un gruppo di tecnici competenti per realizzare un progetto. I tempi di attesa potrebbero essere piuttosto lunghi: la parte storica del Kursaal è vincolata dalla Soprintendenza e l’intervento dovrà tenere conto di diverse prescrizioni. Intanto, ieri pomeriggio, il prefetto Licia Donatella Messina, insieme ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, ha incontrato il sindaco Luca Baroncini e una rappresentanza del consiglio comunale.

Il rappresentante del governo sul territorio è intenzionata a convocare i curatori di ex alberghi su cui gravano esecuzioni immobiliari, non di competenza dell’Isveg, per sollecitare la messa in sicurezza delle strutture. Purtroppo, molti immobili del genere non sono protetti da allarmi e telecamere come dovrebbero, e diventano più facilmente preda di soggetti malintenzionati, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine. Tutto questo, al fine di mettere fine ai ripetuti accessi di sbandati, culminati con il ritrovamento dell’uomo ucciso all’ex Hotel Impero. Dopo Pasqua, a Montecatini dovrebbe essere convocato un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblici.