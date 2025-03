’Il mistero di Emanuela’. Il caso Orlandi arriva al Tettuccio

Sabato 8 marzo alle 16 alla rassegna ’Acqua in bocca ma non troppo’ ospite Pietro Orlandi che racconta ’Il mistero di Emanuela’ al Tettuccio. è il 22 giugno del 1983 quando a Roma sparisce nel nulla Emanuela Orlandi, 15 anni, cittadina vaticana. Stato Vaticano, stato italiano, servizi segreti, la Banda della Magliana, uno scandalo sessuale legato al mondo della pedofilia, la tratta delle bianche con ragazze e ragazzi che sparivano. Due inchieste giudiziarie tra il 1983 e il 1997 e tra il 2008 e il 2015, entrambe archiviate. Il caso è nuovamente aperto nel 2023 dai magistrati vaticani, dalla Procura di Roma e da una Commissione parlamentare bicamerale risultando oggetto di tre inchieste di tre istituzioni che stanno lavorando contemporaneamente. Anche Papa Francesco il 25 giugno del 2023 esprime la sua vicinanza alla famiglia Orlandi. "Emanuela – dice Pietro – frequentava lezioni di musica, quel giorno mi chiese di accompagnarla, erano le quattro del pomeriggio ed era caldissimo. Ma io ero impegnato con la mia fidanzata e rifiutai, questo ricordo non posso mai dimenticarlo".