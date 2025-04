I funerali nel maxischermo in piazza Giusti

MONSUMMANONon era possibile organizzare i bus per Roma, così hanno portato Roma a Monsummano. La parrocchia di Maria Santissima della Fontenova si è infatti mossa affinché i fedeli interessati potessero in qualche modo partecipare alle esequie di Jorge Bergoglio, che si terranno sabato mattina alle 10 in Vaticano. Per farlo, don Stefano Salucci ha pensato di far installare dei maxischermi per poter seguire la cerimonia funebre.

"Andare a Roma aveva dei costi proibitivi al momento – ha detto il parroco della Basilica della Fontenova Don Stefano Salucci – e il viaggio non sarebbe stato facile da organizzare così su due piedi. Abbiamo trovato un modo alternativo, ma che può coinvolgere tutti coloro che siano interessati a seguire l’ultimo viaggio del Santo Padre, facendo installare dei maxischermi in modo che chi voglia possa seguire tutto il rito".

Intanto per l’iniziativa la parrocchia del centro cittadino vuole ringraziare la ditta Music Staff e il Comune di Monsummano Terme che hanno reso possibile la cosa. Il maxi schermo sarà posizionato fuori dalla Basilica e si affaccerà sulla piazza principale del centro storico di Monsummano, piazza Giusti. A partire dalla 9,30 e per tutta la durata della celebrazione, sarà mandata in onda la diretta dei funerali di Bergoglio a cui i fedeli potranno partecipare liberamente recandosi in piazza. Stasera, invece, sarà recitato un rosario speciale. È la prima volta che viene organizzata un’iniziativa del genere in città, per onorare il giorno delle esequie di un papa e si attendono numerosi fedeli interessati a riunirsi in preghiera.

Arianna Fisicaro