I capitano riflettono sulla scelta dei quartetti da mandare in piazza

Mancano otto giorni, al momento in cui i quattro arcieri selezionati dai capitani dei rioni Ferraia, San Michele e San Francesco saliranno a prendere posto sulle piazzole da cui cercheranno di strappare il cencio ai detentori, i biancorossi del Rione Santa Maria. I nomi del quartetto dei prescelti e della riserva di ogni rione verranno indicati solo nella serata di venerdì, in Duomo, quando al nuovo Cencio e agli arcieri verrà impartita la benedizione. Intanto sono state rese note le rose da cui i quattro capitani selezioneranno le squadre che si sfideranno nella giornata che tutta Pescia già attende.

Davide Inzaina, responsabile degli arcieri del Rione San Michele, potrà contare, oltre che su sé stesso, su Gino Landi, Matteo Ferrari, Daniele Campioni, Gabriele Ghera, Claudio Lorenzi, Yuri Perilli e Matteo Molini; all’interno di questa rosa dovrà avvenire la scelta del quartetto che andrà in piazza. Il capitano del Rione San Francesco, Riccardo Bini, ha la possibilità di scegliere fra Sergio Giacomelli, Francesco Filippelli, Massimo Mazzucato, Sara Infantino, Giacomo Di Natale, Maurizio Perini, Micheal Renda e Mirco Boracelli.

Per quanto concerne il Rione Santa Maria, l’allenatore Luca Biagi, confermatissimo dopo il successo nel 2024, potrà selezionare il team migliore fra il capitano Stefano Marchi e su Andrea Franchi, Nada Michelotti, Luca Nanni, Simone Pacini, Lorenzo Papini e Deni Vannucci.

Il gruppo più nutrito è quello del Rione Ferraia: la responsabile Claudia Lorenzi e l’allenatore Fabiano Giusti dovranno indicare i quattro più in forma fra Alessio Petrini, Angelo Privitera, Antonio Battiloro, Carlo Petrini, Daniele Petrini, Francesco Bogazzi, Luca D’Ulivo, Nicola Sinerchia, Simone Petrini e Otello Baldini.