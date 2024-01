Sbandati nell’albergo Ambasciatori a Montecatini: forzano l’ingresso e dormono nell’hotel

Montecatini Terme, 25 gennaio 2024 – Nuovo raid di un gruppo di sbandati in un albergo cittadino. Gli obiettivi ormai si stanno spostando nella parte più centrale di Montecatini. Questa volta, è stato forzato l’ingresso dell’Hotel Ambasciatori, in viale IV Novembre, nel cuore turistico e termale di Montecatini. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa: il gruppo di ignoti, una volta entrato nella struttura ricettiva, al momento non funzionante, è rimasto almeno una notte all’interno. Durante uno dei controlli periodici, la proprietà ha scoperto che cosa era successo. La notizia si è subito diffusa in città, destando preoccupazione tra i cittadini e i titolari delle strutture ricettive.

In queste ultime settimane, alcuni alberghi di viale Bicchierai, che hanno cessato l’attività o sono chiusi per il periodo invernale, sono stati penetrati più volte da sbandati, persone senza fissa dimora o, addirittura, ladri. Il sindaco Luca Baroncini si schiera con gli albergatori ed è pronto a chiedere un incontro urgente al prefetto Licia Donatella Messina per trovare una soluzione a un problema che rischia di danneggiare la città anche dal punto di vista dell’immagine turistica. "Le forze dell’ordine – spiega – svolgono ogni giorno un ottimo lavoro e non possiamo fare altro che ringraziarle. Adesso, la situazione richiede un’attenzione ulteriore e una soluzione definitiva. Ecco perché, dopo questo ulteriore episodio, non appena sono venuto a conoscenza di quanto avvenuto all’Hotel Ambasciatori, ho preso subito contatto con i presidenti di Federalberghi-Apam e Asshotel-Confesercenti. Ho già avuto modo di esprimere la mia solidarietà ai titolari delle strutture ricettive visitate da questi sbandati. Chiederò un incontro al prefetto Messina per arrivare a risolvere il problema".

Carlo Bartolini , presidente di Federalberghi-Apam, sottolinea "la situazione si sta ripetendo ormai troppo spesso. L’accesso di sbandati nelle strutture ricettive che hanno cessato l’attività o sono chiuse per la stagione invernale ci preoccupa molto. Chiederemo un incontro alle autorità per trovare insieme una soluzione".

Giovanni Biondi, presidente di Assohotel-Confesercenti, chiede risposte certe. "I rappresentanti delle associazioni degli albergatori – afferma – si presenteranno uniti dal prefetto Messina insieme al sindaco Baroncini per sapere cosa intende fare il rappresentante del governo sul territorio per fare fronte alla situazione che si è creata. È una questione che va risolta il prima possibile".

All’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai, una donna è caduta dal terrazzo, riportando varie fratture, mentre cercava di fuggire da un tentativo di violenza sessuale. In un altro albergo di viale Bicchierai, chiuso per la stagione invernale, i proprietari, durante un controllo, hanno sorpreso quattro persone che, dopo aver cenato e trascorso la notte nell’hotel, stavano fumando marjuana. All’ex Hotel Augustus in viale Manzoni, gruppi di studenti sono stati sorpresi più volte mentre trascorrevano le mattinate qui, dopo aver fatto forca.