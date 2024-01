Montecatini: forzano la porta dell’hotel chiuso e poi cenano, dormono e fanno colazione

Montecatini (Pistoia), 15 gennaio 2024 – Avevano trascorso la notte in un albergo chiuso al pubblico da alcune settimane, dopo essere entrati in modo fraudolento.

Il titolare di una struttura ricettiva di viale Bicchierai, che era venuto a dare un’occhiata all’immobile, pronto a riaprire verso la primavera, ha trovato quattro persone di origine straniera all’interno dell’edificio, ieri mattina.

Gli "ospiti" dovevano essere lì dalla sera prima e, approfittando del cibo trovato, avevano cenato e fatto colazione. L’albergatore, stupito e preoccupato dalla scoperta, ha chiamato subito il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montecatini, con il supporto degli agenti del commissariato. In base alle prime perquisizioni, gli sbandati trovati all’interno dell’albergo erano in possesso di qualche pallina di hashish e marijuana per uso personale. Forse, volevano farsi un paio di canne per rilassarsi. Adesso, le forze dell’ordine stanno accertando se siano o meno in possesso del permesso di soggiorno. L’episodio ripropone il problema legato alla presenza di vari soggetti all’interno di strutture ricettive dismesse o, come in questo caso, chiuse per un breve periodo. In viale Bicchierai, tra l’altro, si è verificato di recente un brutto episodio, sfiorando la tragedia. I carabinieri hanno arrestato un magrebino di circa trent’anni, che era penetrato insieme a due ragazze dell’Est Europa in una delle camere dell’ex Hotel Impero, chiuso ormai da tempo. La donna, cercando di fuggire da lui, ha provato a calarsi dal terrazzo della stanza posta al primo piano della struttura ricettiva, riportando lesioni alla schiena e agli arti. Il Comitato Priorità Sicurezza ha scritto al prefetto Licia Donatella Messina, chiedendole di intensificare i controlli delle forze dell’ordine all’ interno delle strutture ricettive non funzionanti.