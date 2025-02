Forum con Anci su turismo e accoglienza

Sono 97 a Monsummano gli operatori turistici, a cui poi si aggiungono eventuali altri addetti ai lavori come guide o agenzie di viaggi, che l’assessorato al turismo del Comune di Monsummano ha invitato alla giornata di approfondimento dal titolo ’L’Istat e l’imposta di soggiorno, cosa fare per fare meglio’, organizzata grazie alla collaborazione dell’Anci Toscana, che si terrà oggi a Villa Martini.

Durante la giornata, che è stata divisa in due parti specifiche per gruppo di interessati, saranno approfonditi i temi, tra gli altri, sugli adempimenti necessari sul riconoscimento degli ospiti, le comunicazioni alla questura, le identificazioni. La scaletta vede due sessioni di formazione distinte, al mattino sarà la volta del personale del Comune, quindi ufficio turismo, Suap, polizia punicipale, tributi, nel pomeriggio invece spazio alle associazioni di categoria e agli operatori economici del settore turistico del territorio. La formazione sarà svolta da Sonia Pallai, responsabile per il turismo di Anci Toscana, Luciano Benedetti, esperto di finanza locale collaboratore Anci Toscana e già dirigente Comunale, Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici di Firenze e Giovanni Fabbri, della società Gies.