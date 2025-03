Disastro Camporcioni e Melani. Dopo Tesi l’appello di Niccoli

Dopo l’intervento del sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi che ha denunciato ancora una volta lo stato del manto stradale di via Camporcioni e del vialone del Melani, che si trovano in condizioni inadatte per la circolazione dei mezzi, anche il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli ha esortato l’intervento celere della Provincia di Pistoia, ente titolare della gestione di queste due strade, che ha già fatto sapere che è stato pubblicato un bando, che prevede l’asfaltatura di alcuni tratti delle due vie, con un esborso complessivo di 670mila euro, e con i lavori pronti a partire ad aprile.

Ma aprile è lontano, e non è detto che la situazione si stabilizzi da qui fino al periodo in cui partiranno i lavori. Al contrario, il rischio è che (come già avvenuto con la rotonda due anni fa) il traffico venga immobilizzato per mesi creando problematiche anche alle attività della zona, piuttosto vivace da un punto di vista commerciale e di servizi.

"Anche se il tratto di strada – scrive Niccoli – sul territorio massese non presenta una situazione di grave dissesto, il tratto successivo è davvero non più tollerabile a causa del grave degrado, buche che ormai sono crateri che mettono a rischio la sicurezza di chi la percorre. Fra l’altro si tratta di una strada molto frequentata per le numerose attività presenti, ma anche uno dei collegamenti più importanti della Valdinievole. La Provincia deve porre fine a questa situazione che ha davvero dell’incredibile". Tesi pochi giorni fa aveva anche affermato: "Rifletto molto sull’eventuale chiusura della strada e sui problemi che potrei dare alle attività commerciali che si trovano in quella zona. Mi auguro che gli interventi della Provincia siano risolutivi".

Giovanna La Porta