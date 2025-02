’Curiosando e riciclando’. Antiquariato, ma non solo

Domenica 16 febbraio 2025, il corso Indipendenza ed il centro storico di Borgo a Buggiano torneranno ad ospitare una nuova, interessante edizione di ’Curiosando e riciclando’, mercatino di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro convenienti proposte, bar, pizzerie, pasticcerie e tutto ciò che occorre per trascorrere una piacevole visita al paese che può essere impreziosita visitando la chiesa di Santa Marta e la chiesa di San Pietro Apostolo con i loro tesori artistici.

Per i più piccoli ci saranno i pony del Centro ippico La Pieve pronti ad essere cavalcati e a far provare l’emozione del battesimo della sella. La centralissima pasticceria Giovannini allestirà, al pomeriggio, uno spazio per offrire a tutti delle ghiotte specialità della casa accompagnate da un buon bicchiere di prosecco con buona musica live di sottofondo. Parcheggio libero e gratuito in tutti gli stalli pubblici indicati da apposita segnaletica.

La manifestazione è prodotta dall’associazione culturale Pinocchio 3000 per conto del comitato ’Vivi il Borgo’ ed è patrocinata dal comune di Buggiano. Per info: 05721913547.