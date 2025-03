Concluse le operazione di pulizia delle strade. Ripresa la circolazione auto dopo le frane

È tornato alla pseudo normalità il comune di Marliana dopo i notevoli problemi e disagi verificatisi sul territorio in seguito all’ondata di maltempo di sabato e domenica. Ed è ripartita la circolazione anche nelle strade che avevano subito chiusure per frane. "In questo momento – spiega il sindaco Federico Bruschi – non abbiamo strade chiuse perchè tutte le frane, che sono state molte, le abbiamo subito rimosse perché non hanno interessato la struttura della strada ma solo il versante. Quindi è bastato ripulire prontamente".

Ovviamente ci sono dei punti non perfettamente puliti però tutte le strade sono aperte. "La SP17 è stata provvista di Geo blocchi con un intervento della Provincia. Dunque – chiarisce Bruschi – strada aperta in senso unico alternato, anche se non è ancora stato fatto l’intervento definitivo. Però nel giro di poche ore la strada è stata riaperta e ora qualsiasi mezzo ci può passare con un po’ di pazienza".

Lunedì era stato avviato il servizio straordinario dei bus linea 59 per collegare le frazioni in difficoltà. Ma è bastata una sola corsa dato che tutto è rientrato prima del previsto.

Ci sono evidenti segni di un bordo franoso sulle strade perché ci sono stati intereventi non per sistemare quanto più per riaprire le strade. "Ad oggi – dice Bruschi – non abbiamo strade chiuse e quello che era percorribile venerdì è percorribile oggi. Ovviamente proseguiamo con gli interventi".

Giovanna La Porta