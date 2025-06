Caos sfalci in Padule: "Promesse disattese"

Alle parole non seguono i fatti. Parte da qui la dura reprimenda che i proprietari terrieri dell’associazione Terra Nostra Unita muovono contro il presidente della Regione Eugenio Giani, sulla gestione del Padule. "Ci rincresce dover di nuovo sottolineare – fanno sapere in una nota i proprietari terrieri – come la considerazione dei nostri rappresentanti regionali, ed in particolare del presidente Giani, riguardo gli apprezzamenti pubblicati recentemente su Facebook dal medesimo circa la bellezza della nostra area del Padule di Fucecchio, non sia poi seguita nei fatti da parte delle Istituzioni".

I proprietari terrieri parlano dei chiarimenti applicativi del Regolamento speciale delle Riserve Naturali: "Il capo segreteria dell’assessore Monni, Matteo Conti, il direttore dell’ufficio competente Aldo Ianniello, nonchè i sindaci Nicola Tesi, Alessio Spinelli, Lisa Amidei, e il consigliere regionale Marco Niccolai, presenziarono all’accordo. Non solo fu raggiunto un punto d’incontro circa alcuni importanti aspetti relativi agli sfalci, ma i rappresentanti sopra elencati presero pure un preciso impegno per la redazione del famigerato Disciplinare entro marzo/aprile 2025, peraltro per la cui redazione la Regione Toscana si era già resa inadempiente da oltre due anni. Tutto ciò accadeva nel giugno 2024, e a distanza di quasi un anno – sottolinea la nota – ancora tutto tace e nessuno, come al solito, ha mantenuto l’impegno preso con la nostra Associazione".

La nota dell’associazione Terra Nostra Unita sottolinea con amarezza "la demagogia elettorale del presidente Giani che si bea della bellezza del nostro Padule solo quando si tratta di fare post promozionali su Facebook con la sola intenzione di far apparire un finto interessamento che poi, come abbiamo già precisato, non è affatto seguito dai fatti e dalla doverosa attenzione che tali problematiche invece richiederebbero, oltretutto se già condivise e per le quali furono assunti dei precisi impegni politici. Complimenti per il solito modus operandi per nulla concludendi dei nostri amministratori".

Arianna Fisicaro