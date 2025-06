Benessere e armonia interiore. Arriva Cosmica Yoga Festival

Il Parco della Pineta e il Palazzo del Turismo dal 4 all’11 luglio diventeranno il cuore pulsante di Cosmica Yoga Festival, una manifestazione dedicata allo yoga, al benessere e alla natura. Cosmica sarà un festival con un programma ricco di attività che spaziano dalla pratica agli incontri fino alle conferenze sui temi dello yoga, del benessere olistico e dell’armonia interiore. Cosmica, voluto dal Comune di Montecatini Terme e organizzato da TAG progetti culturali, intende rivolgersi a persone che hanno già esperienza con le pratiche e ai neofiti che vogliono approcciare a questo mondo per la prima volta. Otto giorni ricchi di appuntamenti in grado di immergere il pubblico in un’atmosfera unica, complice anche la magnifica cornice della Pineta di Montecatini Terme, un luogo particolarmente adatto con le sue bellezze naturali, la sua quiete e la sua leggendaria storia: pratica, conferenze, incontri, concerti, film, trattamenti olistici.

Il festival ambisce a diventare un punto di riferimento per la community che segue i temi dello yoga e del benessere in Toscana e gettare le basi per diventare punto di riferimento nazionale. Già in questa edizione saranno presenti importanti punti di riferimento del mondo dello yoga come Dejanira Bada, Martina Rando e Martina Sergi.

Dal 4 all’11 luglio quindi si snoderà un ricco calendario di attività gratuite, come sessioni di yoga all’aperto, laboratori di mindfulness, workshop tematici, trattamenti olistici ed eventi musicali serali, il tutto immerso nella bellezza della natura.

Non mancherà l’intrattenimento serale con musica dal vivo, cinema all’aperto e performance speciali. Ogni sera il parco si trasforma in un palco sotto le stelle, con performance acustiche, concerti evocativi e proiezioni cinematografiche.