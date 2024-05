Montecatini, allarme risse fra baby gang. Scontri e bottigliate in centro

Montecatini, 6 maggio 2024 – Hanno iniziato a discutere in due o tre, senza dubbio per futili motivi. Due vere e proprie baby gang, composte da ragazzini stranieri, la gran parte dei quali minorenni, hanno scatenato due violente risse in pieno centro, sabato, la prima all’ora di cena e la seconda dopo la mezzanotte.

Il primo scontro è iniziato in via Don Minzoni, mentre cittadini e turisti stavano passeggiando senza troppi pensieri. Il volume delle voci si è fatto sempre più alto e i contendenti si sono spostati in via Garibaldi.

La situazione, a questo punto, è diventata davvero pesante. Qui sono stati raggiunti da altri coetanei, forse avvertiti con i telefonini, e la lite è diventata una vera e propria rissa, con bottiglie di vetro che volavano da ogni parte.

Nel frattempo, decine di passanti, incuriositi da ciò che stava accadendo, hanno iniziato ad accalcarsi attorno al luogo dei fatti. Qualcuno, preoccupato da come sarebbe potuta andare a finire, ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è giunta una volante del commissariato di Montecatini, con l’appoggio di un’auto della compagnia dei carabinieri. Gli agenti e i militari però non hanno trovato nessuno al momento del loro arrivo. Tutto faceva pensare che i ragazzi se la fossero data a gambe e il caso fosse chiuso.

I protagonisti della rissa però, forse perché ancora intenti a girovagare fino a tarda notte o magari perché si erano dati un appuntamento per regolare i conti, hanno ricominciato a scontrarsi nella stessa zona, nel punto più vicino a piazza XX Settembre, costringendo residenti e titolari di attività a richiamare il 112. Questa volta sono arrivati i carabinieri della compagnia di Montecatini da soli, ma i ragazzi erano già scappati. Il lancio di bottiglie di vetro durante la rissa ha particolarmente impressionato i testimoni presenti.

Il termine baby gang per definire i gruppi protagonisti della vicenda non è assolutamente sproporzionato. Si tratta davvero di bande di giovanissimi violenti e dediti a episodi di microcriminalità. Il Comune annuncia interventi a brevissimo per garantire, in base alla propria competenza, maggiore sicurezza nella zona di piazza XX Settembre e nelle strade limitrofe, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. Gli episodi di sabato pomeriggio hanno senza dubbio destato profonda impressione in città, riportando alla ribalta problemi da non sottovalutare assolutamente.