Alle 21 veglia col vescovo in Cattedrale

Anche la Diocesi di Pescia si è attivata per commemorare Papa Francesco. Stasera alle ore 21 il vescovo Fausto Tardelli presiederà in Cattedrale a Pescia una veglia di preghiera per Papa Francesco. È stata inoltre diffusa un’intenzione di preghiera da aggiungere alla preghiera dei fedeli di tutte le SS. Messe fino al giorno della sepoltura del pontefice Bergoglio. Questo il testo: "Per il santo Padre Francesco: Dio che lo ha scelto quale successore di Pietro a guidare la santa chiesa e che lo ha chiamato ad essere testimone del suo amore misericordioso in tutto il mondo, particolarmente verso i poveri e gli emarginati, lo accolga tra le sue braccia donandogli il premio preparato per i suoi servitori fedeli, facendolo partecipe della gloria degli angeli e dei santi, in special modo della Vergine Maria da Papa Francesco sempre devotamente amata. Preghiamo".

Intanto la comunità francescana di Montecatini ha organizzato per stasera in parrocchia una veglia di orazione. Dice Padre Natale: "È un momento di preghiera per l’anima del nostro Papa Francesco. La nostra curia vescovile ci ha preposto il testo del rosario meditato con preghiere e meditazione sulla parola di Dio. La parrocchia di San Francesco in comunione con tutte le chiese esprime il proprio cordoglio per la morte del caro papa Francesco, vegliando in preghiera con la recita del rosario e la meditazione della parola di Dio".

