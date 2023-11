Allagamenti a Pescia e Montecatini, in azione le idrovore

Pescia (Pistoia), 10 novembre 2023 – Alcuni allagamenti ci sono stati stasera a Pescia e Montecatini Terme, “a causa delle forti precipitazioni con interventi delle idrovore”. Accade nella serata di venerdì 10 novembre. A Pescia in serata la situazione è tornata normale, come informa il sindaco Franchi. I problemi principali sono stati in via Marconi e nel relativo sottopasso.

Nuove esondazioni a Prato

A segnalare i primi allagamenti a Pescia era stato il presidente della Toscana Eugenio Giani che poi, facendo il punto sui fiumi, ha spiegato che "l'Arno non presenta nessuna criticità”, che ci sono “livelli idrometrici in aumento nell'Ombrone Pistoiese, dove sono in transito i colmi di piena all'interno del primo livello di guardia”, mentre lo “Stella a Quarrata è in diminuzione dopo aver raggiunto il primo livello”.

Il fiume Stella ha causato due alluvioni a Quarrata, il 2 e il 5 novembre. Sempre nel Pistoiese "anche il torrente Brana è in diminuzione ad Agliana”, invece “nel Calice la piena è transitata”. Il Bisenzio rimane all'interno dei livelli di riferimento.

"Grazie al tempestivo intervento della nostra Protezione Civile, a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro che svolgono (soprattutto in questo periodo), la viabilità e la circolazione sul nostro territorio sono tornate alla normalità. Inoltre, la pubblica illuminazione è funzionante. In funzione di ciò, le scuole domani saranno regolarmente aperte”, ha scritto sui social il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi.