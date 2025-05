Aggressione in strada. Novantenne mette in fuga la rapinatrice di Rolex

Montecatini Terme, 27 maggio 2025 – L’obiettivo di quella donna era portargli via l’orologio da polso, che a lei appariva di gran valore. Un uomo di 90 anni ha subito una tentata rapina in viale Bicchierai, mentre stava rientrando nella sua abitazione. La vittima era andata di buon mattino a fare la terapia idropinica alle Terme Tettuccio e, intorno, alle 10.15, stava rientrando nel condominio dove vive. In quel momento, la porta automatica di stava aprendo per consentirgli l’ingresso. All’improvviso, una donna piuttosto corpulenta, secondo l’anziano di origine magrebina, lo ha colpito con due pugni ben assestati nella schiena, facendo cadere rovinosamente per terra. L’uomo, una persona dotata di una certa prestanza fisica, nonostante il passare degli anni, ha bloccato la caduta con la mano sinistra, riportando comunque la lussazione di una spalla.

La rapinatrice, approfittando della condizione in cui si trovava l’altro, gli è montata addosso con le ginocchia, cercando di strappargli l’orologio, ma lui le ha premuto il viso con una mano, bloccando l’azione criminale. La donna, forse, non immaginava, tra tutte le possibili vittime, di aver scelto un soggetto che per tutta la vita si è sempre tenuto in forma e non aveva alcuna voglia di essere sopraffatto. L’uomo è riuscita a bloccarla, arrivando pure a morderla, mentre lei gli ha pure graffiato il braccio. Mentre infuriava la lotta, dal condominio è arrivato il rumore di porte che si stavano aprendo. Le urla dell’anziano hanno richiamato l’attenzione dei condomini e, così, la rapinatrice ha deciso di fuggire, senza riuscire a strappargli l’orologio. Il colpo è miseramente fallito grazie alla prontezza di quello che doveva essere una docile vittima. L’anziano, tra l’altro, negli ultimi otto anni, ha subito ben tre tentativi di furto e rapina. Per fortuna, non è stato necessario un ricovero in ospedale e l’uomo, al momento, si trova nella sua abitazione con una spalla lussata.

Al momento, la tentata rapina non risulta essere stata denunciata alle forze dell’ordine. La notizia però si è presto diffusa in città grazie ai social network, destando profondo allarme. Numerosi cittadini hanno espresso il loro profondo sdegno per quanto avvenuto e la massima solidarietà alla vittima.

Daniele Bernardini