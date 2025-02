A11, chiusa per una notte l'uscita della stazione di Chiesina Uzzanese

Firenze, 3 febbraio 2025 – Qualche disagio per chi dovrà percorrere la sera del 4 febbraio l'autostrada A11, la Firenze-Pisa nord. In quella data sono previsti lavori di pavimentazione, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, quindi del 5 febbraio: è prevista la chiusura della stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze. Autostrade per l'Italia, in una nota, suggerisce di uscire alla stazione di Montecatini Terme.

Inoltre, sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 del 4 febbraio alle 6 del giorno successivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano; sarà chiusa l'area di servizio "Fabro ovest", situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.