Meteo Toscana, il freddo è già finito. L’inizio della settimana riporta l’inverno mite

Firenze, 13 gennaio 2024 – Le minime del fine settimana, il vento e soprattutto il non essere più abituati all’inverno (dopo uno degli autunni più caldi di sempre) ci hanno fatto percepire più freddo di quanto non ne abbia fatto davvero. Un inizio d’anno semplicemente invernale, ma nemmeno troppo.

Ad ogni buon conto lo scenario cambia di nuovo secondo le previsioni del Lamma, con temperature massime sugli 11°-12° e medie di circa 5 gradi sopra la media stagionale. Per ritrovare un po’ di freddo bisognerà aspettare il 20-22 gennaio ma i modelli indicano che la fine del mese sarà comunque sopra la media del periodo.

Cambia la situazione fin da domenica 14 gennaio, giornata nuvolosa in Toscana con qualche lieve pioggia, in particolare sulle zone di nord-ovest dal pomeriggio. Poco vento (un po’ di più sulla costa), temperature in deciso rialzo per le minime, stazionarie le massime.

Lunedì 15 inizialmente nuvoloso ma con tendenza ad ampie schiarite sulle zone occidentali. Nuovo aumento della nuvolosità in serata. Venti deboli con rinforzi sulla costa livornese. Temperature in aumento, soprattutto le massime.

Martedì nuvoloso con schiarite nel pomeriggio soprattutto sulle zone occidentali. Mercoledì abbondanti piogge su tutta la regione.