Il clima “sotto scorta“. Arrivano i rifugi sentinella

Saranno sentinelle pronte a vigilare h 24 sugli effetti dei cambiamenti climatici in corso. La scienza arriva dunque nei rifugi montani con il progetto Rifugi Sentinella del clima e dell’ambiente. Da qui prende le mosse la conferenza sul nuovo progetto del Club Alpino Italiano e del Consiglio Nazionale delle Ricerche sugli effetti del cambiamento climatico in montagna, con i saluti del presidente della Provincia, Luca Menesini. Per osservare l’andamento del clima in montagna nasce una rete di Rifugi Cai e di Osservatori climatici Cnr che percorre tutta la penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Essi si propongono come luoghi di diffusione della cultura scientifica, per sviluppare la consapevolezza di come l’uomo e i cambiamenti climatici in atto influenzano l’ambiente montano.

L’appuntamento è per domani, sabato 13 gennaio, dalle 15.30 alle 18, quando in Sala Tobino a Palazzo Ducale, si terrà la conferenza, aperta a tutti i frequentatori della montagna, per informare sui temi che costituiscono la base del progetto Rifugi Sentinella, nato dalla collaborazione del Club Alpino Italiano (Cai) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). I temi del convegno verteranno su: motivazioni scientifiche del progetto, cambiamento climatico in area montana, meteorologia nel contesto del rifugio/area montana, l’importanza della divulgazione e della formazione, iniziative Cai/Cnr riguardanti il rifugio Enrico Rossi presso il monte Pania.

Tra i relatori, saranno presenti Giancarlo Tellini, Presidente del Gruppo Regionale Cai Toscana, Giulio Godi, Presidente della Sezione Cai di Lucca, Carlo Natali, Presidente del Comitato Scientifico Regionale “Fiorenzo Gei”, SImone Salotti, gestore del rifugio Enrico Rossi, Marcello Borrone, Soroa (Struttura di supporto del Comitato Direttivo Centrale del Cai), Paolo Bonasoni, esponente del Cnr, Giovanni Margheritini, Csc del CAI e, infine, Massimo Giambastiani, che presenterà la prima stazione meteo delle Alpi Apuane. La conferenza prevederà anche i saluti del Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. Il Club Alpino Italiano sollecita tutti gli appassionati di montagna a partecipare a questo importante evento, grazie al quale poter essere maggiormente consapevoli del cambiamenti in atto.