Salviamo il servizio sanitario. La campagna arriva a Lucca

“Il Servizio sanitario nazionale – un valore da non perdere”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma sabato prossimo, il 14 giugno, alle 9.30 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, per presentare alla comunità la rete civica #SalviamoSSN e parlare dei punti di forza e delle sfide dell’assistenza socio-sanitaria a livello regionale e locale.

L’appuntamento, il primo di questo tipo in provincia di Lucca, è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa al Caffè Santa Zita di Lucca, alla presenza dei componenti del Nucleo Provinciale di Lucca, coordinato da Alessandro Gringeri. La Rete Civica #SalviamoSSN è stata istituita dalla Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta.

L’intento è la salvaguardia di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, conquista sociale irrinunciabile da difendere e garantire alle future generazioni. Questo impegno, già nel 2013, ha dato vita alla campagna ‘Salviamo il Nostro Servizio Sanitario Nazionale‘, poi rilanciata dalla Fondazione Gimbe come campagna #SalviamoSSN, con l’obiettivo di sensibilizzare i decisori politici, manager, professionisti sanitari fino ai cittadini (i veri “azionisti” della sanità pubblica) sulla necessità di rimettere al centro del dibattito pubblico e dell’agenda politica il Servizio Sanitario Nazionale.

Per dare massima efficacia alla campagna #SalviamoSSN, la fondazione Gimbe ha istituito i nuclei di coordinamento provinciali della rete civica per coinvolgere sempre più persone nella tutela e nel rilancio del Ssn, al fine di portare questa causa così rilevante nelle piazze, nelle comunità, nelle scuole, nelle istituzioni, nelle associazioni e organizzazioni del volontariato e di coinvolgere la cittadinanza attivamente nella difesa e nel rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire a tutte le persone una sanità pubblica accessibile ed equa.

“La rete civica #Salviamo Ssn – è stato evidenziato in conferenza stampa - intende essere un movimento indipendente di persone che credono nel valore della sanità pubblica e nella assoluta necessità di difendere il sistema pubblico e di rilanciarlo, riconoscendolo come un pilastro irrinunciabile della nostra democrazia, uno strumento di coesione sociale e un formidabile investimento e motore per lo sviluppo economico del Paese. Invitiamo tutti a far parte di questa rete, a partecipare attivamente alle nostre iniziative e a diffondere e consolidare il messaggio che la salute non è un privilegio ma un diritto fondamentale di tutti. Una Rete, costruita dal basso, non per denunciare le carenze, ma in grado di agire, di collaborare con le istituzioni per formulare proposte concrete, capaci di affrontare le criticità e di esaltare le eccellenze del nostro servizio sanitario“.