Elezioni amministrative. Già partito il toto-nomi

Altopascio e Porcari sono i primi Comuni della Piana dove si ritornerà alle urne. Non a breve, nel 2027: ad Altopascio le amministrative precedenti si svolsero il 4 ottobre 2021 ma si andrà oltre la scadenza che sarebbe fissata al 2026 e in politica non è un tempo...astronomico. Anzi, è breve, le grandi manovre stanno cominciando.

A Porcari l’ultimo rinnovo del consiglio comunale è stata nel 2022, quindi il 2027 è la scadenza naturale. Partiamo dalla cittadina del Tau. L’era D’Ambrosio tramonterà, nel senso che ha esaurito i due mandati e il Comune altopascese, oltre 15 mila abitanti, non ne prevede un terzo. Daniel Toci, vice sindaco da due legislature, potrebbe essere in pole position. Dietro Valentina Bernardini, che ha lavorato con costanza. Ma c’è anche chi vocifera che lo stesso Francesco Mastromei, attualmente in maggioranza, assessore ai lavori pubblici, in Azione, potrebbe scendere in pista con una sua squadra, probabilmente civica, come terzo incomodo.

Sul fronte del centrodestra, visto che nel 2016 il candidato fu scelto tra gli esponenti della Lega, Francesco Fagni e nel 2021 invece toccò di nuovo a Maurizio Marchetti di Forza Italia, la logica vorrebbe che stavolta a provarci fosse qualcuno di Fratelli d’Italia, con Valerio Biagini, uno degli esponenti della minoranza che più si è messo in evidenza. Ma per qualcuno potrebbe ritornare in auge il dottor Alessandro Bianchi, ex assessore un tempo, ora in FDI. Vedremo. Con tre liste sarebbe sicuro il ballottaggio, decisivo nel 2016, il primo successo di Sara D’Ambrosio che, invece, il 4 ottobre 2021, sia pure di misura, si impose al primo turno. Il centrosinistra sta governando Altopascio da nove anni e arriverà a quasi 11. Un fatto che non accadeva dagli anni Ottanta del precedente secolo.

A Porcari, Comune tra i 5 e i 10 mila abitanti (circa 9 mila i residenti attualmente), è consentito il terzo mandato. Leonardo Fornaciari dovrebbe quindi ripresentarsi e se, invece, dovesse rinunciare è pronta la vice, Roberta Menchetti. Questo per il centro sinistra. Sull’altro versante, dopo le candidature di Riccardo Giannoni (2017) e di Barbara Pisani (2022), potrebbe essere la volta di Massimo Della Nina, ma è ancora presto.

Massimo Stefanini