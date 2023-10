Svolta autunnale vicina. Ora c’è una data: ecco quando cambia il meteo

Firenze, 7 ottobre 2023 – Un weekend dal sapore di piena estate. L’anticiclone africano Apollo, almeno per ora, non ha intenzione di mollare la presa. In questo weekend ci sono circa 10 gradi sopra la media.

Il meteorologo Mattia Gussoni conferma che siamo in “una fase anomala ed eccezionale su gran parte del Continente”. “Il freddo autunnale – spiega – scivola sul fianco orientale portando le prime nevicate in Russia, altrove abbiamo valori ben oltre la media del periodo. Si prevede un weekend con uno scarto positivo di 8-10 gradi dall’Italia centro-settentrionale alla Francia e fino alla Spagna e al Portogallo, con un picco di +12°/+13° sul Regno Unito rispetto ai dati climatologici del periodo, sempre più stravolti dal riscaldamento globale.

Dunque abbiamo condizioni meteo tipiche di piena estate su buona parte dell’Italia, con le temperature che potrebbero sfiorare i 31-32 gradi in diverse città della Val Padana e nelle zone interne del Centro Italia.

Adesso pero, in tanti, iniziano a chiedersi quando ci sarà una svolta verso l’autunno. Sembra essere prevista per metà mese, attorno al 13-15 ottobre, quando l’anticiclone inizierà a perdere colpi e una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia.

Questa inversione di tendenza dovrebbe portare a un calo delle temperature e all’arrivo di piogge e temporali.

Gussoni fa sapere che “dal 15 ottobre la vasta area depressionaria in discesa dal Nord Atlantico, potrebbe provocare una prima svolta autunnale con il ritorno in grande stile delle piogge”.

"Il cambio di scenario – spiega Gussoni – rischia di essere drastico e non senza potenziali pericoli: nell'avvicinarsi alla nostra Penisola, infatti, questa perturbazione potrebbe richiamare a sé venti miti da Sud i quali, attraversando tutto il bacino del Mediterraneo, si caricherebbero di umidità, fornendo di conseguenza il carburante necessario per la genesi di imponenti celle temporalesche. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi rovesci e i temporali sulle regioni del Centro-Nord. Questo potrebbe essere un potenziale rischio dal punto di vista idro-geologico con la possibilità di alluvioni e frane al Nord Ovest”.

Le previsioni del consorzio Lamma.

Domenica, 8 ottobre: sereno o poco nuvoloso. Nubi basse, banchi di nebbia e foschie durante la notte e al primo mattino sulle zone centro-settentrionali, eccetto i rilievi. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mosso o temporaneamente mossi nel pomeriggio sui settori meridionali. Temperature: minime stazionarie o in locale aumento, massime in lieve aumento (punte di 30-31 °C, valori 7-8 °C al di sopra delle medie). Lunedì 9: sereno o poco nuvoloso, ma con nubi basse, foschie e banchi di nebbia sulle zone centro-settentrionali, eccetto i rilievi, fino al primo mattino. Venti: deboli in prevalenza settentrionali; fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi. Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime pressoché stazionarie con punte di 30-31 °C. Martedì 10: sereno o poco nuvoloso, ma con nubi basse, foschie e nebbie sulle zone settentrionali in dissolvimento nel corso della mattinata. Venti: deboli sud-occidentali con rinforzi pomeridiani. Mari: mossi a nord dell'Elba dal pomeriggio, poco mossi altrove. Temperature: in lieve calo. Punte di 27-29 gradi nell'interno. Mercoledì 11: sereno o poco nuvoloso, ma con nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia fino al primo mattino sulle zone settentrionali. Venti: deboli occidentali con locali rinforzi. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione. Punte di 26-28 °C.