Domenica delle Palme col maltempo, arrivano temporali e pioggia: ecco dove

Firenze, 1 aprile 2023 – Prosegue l’ondata di maltempo. E anche per la domenica delle Palme la situazione purtroppo non migliorerà. Per domani infatti le previsioni meteo annunciano un peggioramento – già arrivato in Toscana nella notte tra venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile – su tutta Italia, dove una perturbazione atlantica porterà pioggia e temporali. Ecco dunque le previsioni meteo di domani, e dove in particolare arriveranno temporali e pioggia in Toscana:

Meteo domenica delle Palme

Per domenica 2 aprile il consorzio Lamma prevede tempo irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili nel pomeriggio in Appennino e sulle zone interne. Prevista anche neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. Venti deboli da occidente e mari mossi.

Una tendenza questa confermata anche da 3bmeteo. In base alle loro previsioni meteo infatti per la giornata di domenica si attende instabilità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con piogge e rovesci in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico.

Nello specifico 3bmeteo prevede sulla Versilia nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata; sulla Maremma nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; su pianure settentrionali e pianure centrali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1850 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Meteo lunedì 3 aprile

Per lunedì 3 aprile la situazione è prevista in miglioramento. 3bmeteo segnala infatti tempo stabile e assolato ovunque in Toscana. Nello specifico sulla Versilia cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su Maremma, pianure centrali, pianure meridionali e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pianure settentrionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati da quadranti nord-orientali; zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.