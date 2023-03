Meteo Toscana, nuvole all’orizzonte. Pasqua e Pasquetta a rischio pioggia, ecco le previsioni degli esperti

Previsioni meteo in Toscana per Pasqua e Pasquetta

Firenze, 28 marzo 2023 – Sole sì, ma non troppo. Secondo le previsioni meteo del Consorzio Lamma saranno le nuvole protagoniste dei prossimi giorni e, a guardare ancora oltre nel calendario, per Pasqua e Pasquetta il tempo dovrebbe addirittura peggiorare.

Secondo quanto pubblicato da meteo.it in Toscana poche province resteranno all’asciutto. Arezzo e Grosseto saranno quelle più funestate dall’acqua. Alta probabilità di piogge anche a Firenze, Prato, Pisa, Pistoia, Siena, Massa e Livorno ma con rovesci meno violenti. E la situazione sarà pressoché invariata anche nel giorno di Pasquetta.

La settimana di Pasqua, secondo quanto riporta 3bmeteo potrebbe essere caratterizzata da una generale variabilità atmosferica per via di anticicloni defilati e l'ingresso di masse d'aria umida responsabili di fasi asciutte e soleggiate alternate a quelle più piovose.

Calo delle temperature e precipitazioni più o meno abbondanti sono previste anche da meteogiuliacci.it. Per quanto riguarda le temperature si va da minime di 6 gradi, previste a Pistoia e Arezzo, a massime di 14 a Firenze, Prato, Pisa e Massa. Fatta eccezione per Massa la tendenza riportata sul sito specializzato è di pioggia diffusa su tutta la regione.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma:

Mercoledì 29 marzo – Poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sulle zone di nord-ovest dove, tra il tardo pomeriggio e la sera, saranno possibili deboli precipitazioni. Venti: da sud, sud-ovest in graduale rinforzo. Raffiche fino a forti sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. Mari: poco mossi con tendenza ad aumento del moto ondoso fra il pomeriggio e la sera. Temperature: minime in lieve diminuzione con deboli gelate nelle zone più interne di pianura, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone centrali.

Giovedì 30 marzo – Tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con residue pioviggini in nottata sul nord-ovest. Venti: deboli-moderati meridionali con rinforzi su costa settentrionale e zone appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli. Mari: mossi. Temperature: in sensibile aumento le minime, in lieve aumento le massime (19-20 gradi in pianura).

Tendenza nei giorni successivi

Venerdì 31 marzo: molto nuvoloso con deboli piogge sulle zone settentrionali a ridosso dei rilievi. Attenuazione della nuvolosità al centro-sud nelle ore centrali della giornata con ampie schiarite. Venti: deboli-moderati meridionali con rinforzi al sud, su crinali appenninici, versanti emiliano-romagnoli, costa e Arcipelago, dove potranno risultare forti. Mari: mossi in aumento a molto mossi in serata sulle zone settentrionali. Temperature: stazionarie o in aumento sulle zone centro meridionali.

Sabato 1 aprile: sereno o poco nuvoloso. Residua nuvolosità in mattinata sulle zone orientali e addensamenti pomeridiani in Appennino. Venti: deboli-moderati occidentali. Forti sulla costa centrale. Mari: fino ad agitati sulla costa centrale. Tra mossi e localmente molto mossi altrove. Temperature: in lieve diminuzione.