Fitta nevicata all’Abetone. Toscana, possibili fiocchi anche in collina

Neve all'Abetone nella mattina di domenica 26 febbraio

Abetone (Pistoia), 26 febbraio 2023 – Alla fine la neve tanto attesa in questa fine febbraio è arrivata.

Le previsioni erano state chiare: il brusco abbassamento delle temperature in Toscana e la perturbazione che attraversa la regione sarebbero state il mix perfetto per nevicate sull’Appennino.

E così è avvenuto: l’Abetone nella mattina di domenica 26 febbraio si è svegliato con una importante coltre di neve.

Tutto bianco, per la gioia degli sciatori e degli operatori economici del comprensorio dopo un Natale senza neve che aveva creato problemi anche economici non indifferenti a tutto il comparto.

Tutto l’Appennino toscano è in queste ore interessato dalla neve. Fiocchi bianchi anche sul Monte Amiata.

E se la mattina di domenica ha visto nevicate sull’Appennino, attenzione a ciò che accade in collina, dove anche per la giornata di lunedì sono attese nevicate anche a quote basse.