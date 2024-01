Svolta meteo: In Toscana arrivano freddo e neve. Ecco dove e quando

Firenze, 18 gennaio 2024 – Le temperature miti di questi giorni hanno le ore contate. Tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio è atteso un nuovo peggioramento meteo che porterà a un drastico calo delle temperature. Insomma arriva il freddo.

Intanto la perturbazione atlantica sta portando ancora piogge sul versante tirrenico e localmente al Nord-Est; ma già da domani, 19 gennaio, cambierà tutto, di nuovo. Il meteorologo Andrea Garbinato, prevede infatti un cambiamento importante, un nuovo affondo polare verso l'Italia nel weekend, ad iniziare già dal pomeriggio di venerdì quando è previsto l'arrivo di aria polare dalla Porta della Bora. I venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti; in giornata sono previste anche delle nevicate a bassa quota o localmente fino in pianura sull'Emilia, con possibili disagi alla circolazione autostradale.

Sabato 20 gennaio invece avremo il picco instabile con un blizzard di neve al Centro-Sud. Il termine 'Blizzard' è utilizzato frequentemente dal servizio meteo canadese e rappresenta un fenomeno meteo particolare con tanta neve spinta da burrasche di vento.

Venerdì 19 gennaio: In mattinata variabile con locali precipitazioni sul nord-ovest e in Appennino. Dal pomeriggio molto nuvoloso o coperto con locali precipitazioni sulle zone interne e su quelle meridionali, con progressivo calo della quota neve in Appennino fino ai 300-500 metri. Venti: inizialmente ancora occidentali, localmente forti sul litorale centro settentrionale, ma tendenti rapidamente a ruotare a nord est con rinforzi su costa e Arcipelago. Mari: inizialmente agitati i settori settentrionali, molto mossi gli altri, ma con moto ondoso in attenuazione dal tardo pomeriggio sottocosta. Temperature: in calo sensibile, soprattutto la sera, quando si registreranno i valori minimi della giornata.

Sabato 20 gennaio: sereno salvo residui addensamenti sulle zone centro-meridionali durante la notte e il primo mattino. Venti: moderati con forti raffiche da nord est. Mari: poco mossi sottocosta; mossi al largo. Temperature: in ulteriore sensibile calo, con massime intorno ai 6-8 gradi.

Domenica 21 gennaio: sereno con velature in transito dal pomeriggio-serata. Venti: deboli nord orientali, fino a moderati sulla costa meridionale e in Arcipelago. Mari: mossi a largo. Temperature: in ulteriore calo le minime, con estese gelate in pianura, in risalita le massime.