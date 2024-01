Meteo Toscana, cambiamento in arrivo. Freddo di stagione e un po’ di neve, ecco quando

Firenze, 16 gennaio 2024 – Cambiamento in vista nel tempo in Toscana. Secondo le previsioni del Lamma l’inverno molto mite di questo periodo durerà ancora un paio di giorni, per cedere a un freddo più consono per la stagione. Non sarà un gelo polare, niente di apocalittico, ma un freddo… invernale.

Le previsioni del Lamma

Mercoledì 17 gennaio cielo coperto con piogge inizialmente sparse, poi, dal pomeriggio, diffuse anche a carattere di rovescio. Temperature stabili o in lieve aumento.

Giovedì 18 altra giornata umida: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o occasionalmente di temporale. Dal pomeriggio ampie schiarite al centro-sud, variabile sulle zone interne con piogge e rovesci residui. Forte libeccio sulla costa e sui crinali dell’Appennino, temperature in sensibile aumento, specie nei valori minimi. Temperature in lieve calo in serata.

Cambia tutto venerdì 19: forte calo delle temperature massime nel corso della giornata e vento sostenuto, cielo parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti nel pomeriggio in particolare sulle zone appenniniche dove sono attese precipitazioni nevose inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fino a quote collinari. Sabato mattina previsti -8° all’Abetone; per il resto della regione nel pomeriggio si dovrebbe andare dai 4-5 gradi delle zone più orientali come la Valtiberina e la parte più ad est della provincia di Siena ai 7-9 gradi del centro (Firenze, Prato, Pistoia) e della costa nord, mentre le temperature saranno più miti sulla costa sud con 12-13° da Piombino all’Argentario.

E se è ancora presto per poterlo dire con certezza, si può comunque anticipare che i modelli indicano per la fine di gennaio un nuovo rialzo delle temperature sopra la media del periodo. Insomma, poco freddo e per poco tempo.