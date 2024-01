Meteo Toscana, forte perturbazione in arrivo. Ecco dove pioverà e quando

Firenze, 15 gennaio 2023 - Sono addirittura tre le perturbazioni che interesseranno l'Italia nei prossimi 7 giorni, con il clima che passerà da fasi quasi primaverili su molte regioni alla neve fin quasi in pianura.

Per quanto riguarda la Toscana, come si evidenzia da 3BMeteo.com, la settimana inizia con infiltrazioni umide che portano cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, su Versilia, Maremma e pianure settentrionali avremo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pianure centrali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle pianure meridionali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Lo zero termico? Intorno ai 1900 metri. Previsioni confermate anche dal Consorzio Lamma.

Domani, 16 gennaio qualche pioggia nella parte centrale della Regione e neve sugli Appennini. Dal 17, poi, si attende un più diffuso ed intenso peggioramento per il passaggio di una perturbazione più organizzata in grado di portare piogge anche abbondanti specie verso l'alta Toscana. Le temperature subiranno un deciso aumento da mercoledì a causa di venti meridionali che trasporteranno aria decisamente più mite, con quota neve in salita oltre 2000 metri.

Anche la mattina di giovedì 18 sarà funestata dalle piogge, cui seguiranno schiarite pomeridiane lungo la costa. Bel tempo si annuncia invece per il fine settimana.