Meteo Toscana, è arrivato il freddo: “Ecco cosa aspettarsi nelle prossime settimane”

Firenze, 9 gennaio 2023 - Freddo, sì, ma niente di anomalo. “L’anomalia l’abbiamo registrata le scorse settimane, con temperature ben al di sopra della media”, fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, smentendo dunque i vari allarmi sull’arrivo di un freddo eccezionale.

“Le giornate più fredde - proseguono dal consorzio, - sono quelle di oggi, martedì 9, e di giovedì 11. Avremo, nella nostra regione, temperature massime intorno ai 7-10 gradi, ovvero un po’ più basse rispetto alla norma”. In montagna, oltre i 1200 metri, valori di -3 e -4. Da qui a venerdì prossimo ci aspetta bel tempo, “con probabili locali gelate in pianura”. “Il freddo del periodo non ha nulla di strano - ribadiscono dal Lamma -. Colpisce solo perchè si inserisce all’interno di una fase estremamente mite”.

Non sono previste nevicate nei prossimi giorni. La buona notizia è che la neve presente - non molta, per la verità, in Appennino, - dovrebbe “reggere per almeno una settimana-10 giorni”. Fino al 15 gennaio la situazione resterà invariata. “Poi, potrebbe esserci un aumento delle temperature, col ritorno delle precipitazioni”. Dal Lamma tranquillizzano: “Il grande freddo della Scandinavia non è destinato ad arrivare fino a noi”.