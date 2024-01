Neve, vento e mareggiate: nuova allerta meteo in Toscana

Firenze, 18 gennaio 2024 – Previsto per venerdì 19 gennaio ingresso di aria fredda da nord dal pomeriggio con nevicate, al più moderate, sui versanti emiliano romagnoli dell'Appennino.

La Sala operativa della Protezione civile regionale toscana ha emesso un codice giallo per neve valido dalle 14 fino alla mezzanotte di venerdì per le aree settentrionali (bacino del Reno e Romagna Toscana). Quota neve molto bassa, sui 300-500 metri e perfino 200 metri nella Romagna Toscana. I comuni interessati dall’allerta neve sono: Cantagallo e Vernio (Prato), in provincia di Firenze invece Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, in provincia di Pistoia sono Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio.

Emesso anche un codice giallo per vento che interesserà un corridoio trasversale alla regione: in pratica dall’Arcipelago alla costa centro-nord (dalla Versilia a Piombino), entrando nell’entroterra attraverso il Valdarno, per poi passare dall’area derl Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese per arrivare al Mugello e alla Romagna Toscana. Previste raffiche di libeccio fino a 80-90 chilometri orari.

Infine da segnalare anche un codice giallo per mareggiate valido fino alle 15 di venerdì per Arcipelago e costa centro-settentrionale (Dalla Versilia a Piombino).