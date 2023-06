Meteo, in Toscana ancora piogge e temporali. Scatta una nuova allerta. Dove e quando

Firenze, 9 giugno 2023 – Le condizioni di instabilità che ancora caratterizzano l'area del Mediterraneo porteranno, in particolare nella giornata di domani sabato 10 giugno, ancora possibili piogge e temporali in Toscana che potranno essere anche localmente forti o molto forti, con possibili grandinate e colpi di vento.

Le zone interessate saranno soprattutto quelle interne, con esclusione della costa e della Toscana nord-orientale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali, valido dalle 12 alle 21 di sabato 10.

Per la giornata di oggi, venerdì 9 giugno, si conferma il codice verde, per tutta la regione, per possibili precipitazioni sparse sulle zone interne a anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Intanto, fa sapere il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, "quel che è certo è che le proiezioni lasciano pensare che almeno fino a metà mese la situazione meteo non cambierà di molto: ancora per almeno altri sei o sette giorni protagonista sarà l'instabilità, in questa continua alternanza tra sole e improvvisi acquazzoni".

"Anche se nei prossimi giorni queste piogge dovrebbero interessare le zone interne della penisola. - precisa Giuliacci - le proiezioni meteo più a lungo periodo, suggeriscono che dopo la metà del mese la situazione dovrebbe andare gradualmente stabilizzandosi. Significa che questi temporali dovrebbero diventare via via meno diffusi, meno numerosi e i momenti soleggiati più ampi, e che incominci a fare caldo".