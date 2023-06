Meteo Toscana, brevi e intensi temporali in un sabato di allerta gialla

Firenze, 10 giugno 2023 – Allerta meteo gialla per possibili temporali nella Toscana interna in questo sabato 10 giugno. E la pioggia si è puntualmente presentata in forma di scrosci molto intensi pur se brevi.

E’ accaduto ad esempio sulle colline pistoiesi, rappresentate nella foto che vedete sopra, con nuvole nere che hanno appunto scaricato pioggia. Stessa cosa nel Pratese, dove un fulmine ha provocato un incendio in località Montepiano, nel comune di Vernio.

Il rogo ha interessato un garage. Non ci sono stati feriti ma sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Vaiano, per spegnere le fiamme e mettere il garage in sicurezza. In mattinata altri temporali avevano interessato la provincia di Pisa. L’allerta gialla è stata confermata fino alle 21.