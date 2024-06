Meteo Toscana: weekend dal sapore estivo, poi torna l’instabilità. Al Sud caldo africano

Firenze, 7 giugno 2024 – Nelle prossime ore il Sud Italia sarà travolto dall’alta pressione con temperature che potranno andare dai 35 ai 39°. Sud bollente, mentre al Centro-Nord si andrà sì sopra i trenta gradi ma difficilmente sopra i 32-33 gradi. Colpa della massa d'aria caldissima che risale dall’Africa e che porterà in molte zone d’Italia temperature molto al di sopra delle medie stagionali.

La prossima settimana ci sarà una possibile perturbazione a metà settimana ma al momento non è dato sapere se supererà l’arco alpino o resterà fuori dai confini nazionali. Anche in Toscana verso giovedì possibili piogge e temperature in discesa sotto i 30 gradi.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, che fine settimana sarà in Toscana? Sabato cielo poco nuvoloso o velato con temporanei addensamenti pomeridiani per nubi in transito sulle zone centro settentrionali, secondo le previsioni del Lamma. Venti deboli di brezza e temperatura in aumento, più sensibile nei valori massimi con punte di circa 32-33° nelle pianure interne, in Maremma e nel senese.

Domenica cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con temporanee ampie schiarite nel pomeriggio. In serata aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci o temporale. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo con punte intorno ai 29-31 gradi. Mari mossi in particolare al largo.

Lunedì cambia: cielo variabile e instabile nella prima parte della giornata con piovaschi e rovesci sparsi; miglioramento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti sulle zone occidentali. Temperature pressoché stazionarie le minime, massime in calo anche sensibile.

Infine una curiosità: in Toscana la primavera è stata la seconda più calda “in classifica”, soprattutto perché è stato marzo (ma anche la prima metà di aprile) a essere molto più caldo della media. La primavera si è chiusa (l’estate meteorologica comincia il 1° giugno) con precipitazioni del 40% sopra la media.