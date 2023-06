Meteo Toscana, comincia il caldo ma nel 2022 fu molto peggio

Firenze, 17 giugno 2023 – Se si considerano maggio e metà giugno la differenza tra il 2022 e il 2023, sul fronte del caldo, è evidente: secondi quanto riporta il Lamma, nel 2022 in quel periodo di riferimento la soglia dei 30 gradi era stata superata circa venti volte, nel 2023 solo in un paio di occasioni.

Infatti l’anno scorso non ci fu solo l’estate a far patire il caldo ai toscani: anche maggio fu abbondantemente sopra la media. La temperatura media massima fu di quasi 27° contro i 23,7° di quest’anno e a giugno al momento siamo intorno a 27,5° contro i 33° dell’anno scorso (ma per il giugno in corso manca ancora la fiammata attesa per i prossimi giorni).

L’arrivo dell’anticiclone africano tuttavia porterà nei prossimi giorni temperature sopra la media anche di parecchi gradi, già dall’inizio della settimana si salirà sopra i 30 in maniera decisa fino a punte di 38° attesi nelle zone interne per la giornata di giovedì.