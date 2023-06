Meteo Toscana, l’anticiclone porta il caldo africano: in Toscana si toccheranno 38°

Firenze, 17 giugno 2023 – Arriva l’anticiclone, ma quello africano e non quello delle Azzorre, e quella che inizierà il 19 giugno sarà una settimana all’insegna del caldo bollente in Toscana (ma altrove andrà anche peggio, per esempio in Sardegna dove si toccheranno i 40 gradi con dieci-dodici gradi sopra la media).

Il caldo africano che sarà portato sul Mediterraneo dall’anticiclone in realtà è già arrivato, ma da martedì sarà più veloce: dai 30° di massima di sabato, 32° domenica, martedì fino a 32-34 gradi e giovedì il picco con 38° di massima in certe zone della regione, soprattutto quelle interne.

La settimana successiva invece, anche se è presto per dare certezze ed è solo una tendenza su come si evolverà la situazione, dovrebbe arrivare aria un po’ più fresca per cui si dovrebbe tornare nei ranghi con temperature che dovrebbero tornare nella media con instabilità pomeridiana e quindi qualche pioggia sul Centro-Sud.

Una curiosità: il Lamma ha confrontato lo scorso anno con quello in corso per confermare che il 2022 è stato più caldo. Ad esempio a Firenze al 15 giugno erano stati superati venti volte i 30° anche con dei record dle periodo, quest’anno solo due volte.