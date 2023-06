Meteo Toscana: in arrivo la prima ondata di calore dell’estate 2023. Martedì attesi fino a 35°

Firenze, 16 giugno 2023 - Finalmente l’estate. Ma ecco che arriva subito la prima ondata di calore del 2023. ‘Colpa’ dell’anticiclone africano in arrivo dall’Algeria, che farà alzare di 6-10 gradi le temperature da qui a martedì prossimo. Il 20 giugno sono previsti 35 gradi a Firenze. Vero è che quest’anno il caldo inizia con notevole ritardo e dopo sei settimane di nubifragi - che hanno causato non pochi danni, come sappiamo, - e di temperature sotto la media. Dal prossimo weekend, voilà il caldo.

Ma vediamo le previsioni più nel dettaglio effettuate dal consorzio Lamma. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sereno o poco nuvoloso, con rischio di qualche rovescio nel pomeriggio sui rilievi. Temperature fino a 29 gradi in pianura.

Già da sabato 17 giugno avremo punte di 30 gradi e qualche locale rovescio pomeridiano sulle zone settentrionali. Domenica 18 giugno temperature in ulteriore aumento fino a 32 gradi e giornata all’insegna del sole in tutta la Toscana. Da lunedì prossimo, nelle pianure interne le temperature saliranno fino a 34 gradi. Massime di 35 gradi martedì 20 giugno.