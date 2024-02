Meteo, c’è la data in cui cambia tutto: in arrivo ciclone carico di pioggia e neve. Dove e quando

Firenze, 5 febbraio 2024 – Abbiamo una data in cui l’anticiclone africano Zeus lascerà l’Italia. Sarà il momento in cui l’inverno si riprenderà la scena con una serie di irruzioni fredde.

Intanto c’è da dire che la prima settimana di febbraio inizia ancora con una situazione sinottica che vede l'alta pressione protagonista. Dunque condizioni meteo per lo più stabili in Italia ancora per qualche giorno anche se inizierà ad affacciarsi una sempre maggiore nuvolosità. Possibilità anche di nebbie e nubi basse su coste e pianure anche compatte.

Sul finire della settimana ecco però che una vasta struttura depressionaria si muover verso l'Europa occidentale. Le condizioni meteo peggioreranno anche in Italia entro il weekend con maltempo diffuso e localmente anche intenso soprattutto sui settori occidentali della Penisola.

La perturbazione porterà con sé un carico di pioggia e neve. «È in arrivo una svolta dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico che iniziava a destare qualche preoccupazione, tra temperature davvero fin troppo miti (pianure settentrionali escluse), inquinamento, siccità e mancanza di neve anche sulle nostre montagne, proprio nel cuore dell'Inverno» afferma il meteorologo Antonio Sanò. «La data, secondo gli ultimi aggiornamenti, che vedrebbe la fine del dominio dell'anticiclone è quella di venerdì 9 febbraio, con una recrudescenza dei fenomeni più intensi nel corso del prossimo weekend: la causa va ricercata nella pulsazione di una vasta depressione (ciclone) in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d'aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare una perturbazione intensa dapprima verso l'Europa occidentale e poi anche verso l'Italia.

Un cambiamento palpabile inizierà a farsi sentire già entro la giornata di martedì 6: le correnti d'aria dirette verso il territorio italiano diventeranno progressivamente più umide. Di conseguenza, le regioni settentrionali e le zone tirreniche del Centro assisteranno a un contesto più grigio, dovuto principalmente alla maggiore presenza di foschie, fitte nebbie e di strati di nuvole medio/basse.

Gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno delle precipitazioni, anche copiose, con piogge battenti a partire dalle regioni del Centro-Nord nel corso del prossimo weekend; tuttavia, sarà interessante notare che, nonostante questi mutamenti, le temperature manterranno inizialmente valori sempre piuttosto miti per la stagione in corso, tant'è che le previste nevicate coinvolgeranno quote piuttosto alte.