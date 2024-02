Meteo, sta per arrivare il ciclone polare: porta pioggia, neve e freddo. Ecco dove e quando

Firenze, 21 febbraio 2024 – Caldo, sole e temperature anomale per la stagione, stanno per davvero per finire.

Si apre con domani, 22 febbraio, una fase di tempo perturbato che è destinata a insistere per un po' di giorni sull'Italia: le piogge arriveranno prima al Nord per poi estendersi da venerdì anche al sud e al centro. Tornerà la neve sulle Alpi non a bassa quota e nel weekend è atteso inoltre un calo delle temperature. E' questo il quadro per i prossimi giorni secondo il meteorologo Andrea Giuliacci. ''Siamo alla vigilia di un bel cambiamento - dice il meteorologo - oggi la situazione rimarrà più o meno stabile con poche piogge residue all'estremo sud per via di quella perturbazione che è passata negli ultimi giorni. Quindi ancora tanto inquinamento sulle grandi pianure del Nord però si sta avvicinando una perturbazione che raggiungerà l'Italia domani e che porterà la pioggia su gran parte del Nord. Poi le piogge venerdì si estenderanno anche al Centro e a gran parte del Sud e sabato sarà una giornata ancora piovosa per questa perturbazione al sud. Tra l'altro si avvicinerà un'altra perturbazione che tra sabato e domenica porterà nuove piogge anche al Nord e a parte del centro''.

''Ci attendono giornate nel complesso nuvolose e piovose quindi in cui pioverà praticamente tutti i giorni, quando al nord, quando al centro, quando al sud - aggiunge - tornerà la neve sulle Alpi ma non a bassa quota quindi nevicate al di sopra dei 1000-1500 metri''.

Quanto alle condizioni meteo passato il weekend Giuliacci chiarisce: ''Difficile dirlo già oggi ma le proiezioni ci dicono che anche l'inizio della prossima settimana rimarrà piuttosto perturbato. Non si vede infatti l'alta pressione tornare a occupare l'Italia o comunque a lambire la nostra penisola e quindi proteggerla dal passaggio di perturbazioni - continua - Questo significa che magari non passerà una perturbazione organizzata ma che su gran parte d'Italia vedremo ancora delle nuvole o delle piogge''.

Da venerdì arriverà il clou del ciclone, di lontana estrazione polare, che spingerà la quota neve verso il basso con fiocchi in arrivo anche sull'Appennino: avremo insomma un colpo di coda di un inverno che non c'è stato. La neve sarà molto abbondante sulle Alpi centro-orientali. Le precipitazioni raggiungeranno anche il Centro e parte del Sud, dando inizio ad un weekend molto instabile e ventoso. Sabato sono infatti attesi ancora venti forti a rotazione ciclonica, piogge e neve in montagna da Nord a Sud.

Domenica stando alle prime proiezioni, da confermare, il maltempo si concentrerà al meridione, ma un fronte occluso porterà ancora fenomeni anche al Nord in un contesto più freddo. Adesso, alla fine della stagione, il ciclone polare proverà a riportare alcune sembianze di febbraio, con tantissima neve sulle Alpi e un calo delle temperature di 10 gradi e soprattutto con la pioggia lava-smog, in grado di ripulire l'aria inquinata.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Giovedì 22 febbraio: molto nuvoloso con precipitazioni, al più di moderata intensità, sulle zone di nord ovest (Apuane, Lunigiana, Appennino settentrionale). Neve oltre i 1500-1700 metri. Venti: meridionali, inizialmente deboli con rinforzi in Arcipelago, moderati nel pomeriggio e fino a forti in serata lungo la costa. Mari: moto ondoso in graduale aumento fino a mari mossi in serata. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. Venerdì 23 febbraio: molto nuvoloso con precipitazioni sparse in particolare sul nord ovest. Dal pomeriggio precipitazioni più diffuse e localmente a carattere di rovescio temporalesco; dal pomeriggio neve oltre i 1200-1400 metri di quota. Maggiore variabilità con precipitazioni sparse in serata. Venti: moderati da sud ovest fino a forti su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi, fino ad agitati nella seconda parte della giornata. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. Sabato 24 febbraio: nuvoloso con possibilità di precipitazioni sparse. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: in calo più sensibile nelle minime. Domenica 25: variabile con rovesci sparsi (neve oltre i 1000-1200 metri), più probabili nella prima parte della giornata. Ampie ma temporanee schiarite nel pomeriggio. Venti: occidentali, deboli/moderati con rinforzi sulla costa. Mari: mossi. Temperature: in ulteriore lieve calo.