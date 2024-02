Meteo: a fine febbraio cambia tutto. Ondate di freddo e maltempo. Ecco dove e quando

Firenze, 14 febbraio 2024 – Sole e clima mite. E’ lo scenario metrologico che caratterizza la Toscana e l’intera penisola di questi giorni. L'attuale situazione, infatti, vede un promontorio anticiclonico che si espande sul Mediterraneo, portando un aumento della pressione atmosferica sull'Italia e un generale miglioramento delle condizioni meteo.

Nonostante la stabilità diffusa, in Italia si verificheranno anche nebbie e nubi basse, specie sulla Pianura Padana e sui bacini costieri settentrionali. Le temperature subiranno un rinforzo specie in montagna, mentre le minime andranno a calare specie in pianura e sulle vallate.

Torna il freddo in Toscana

Questo dominio anticiclonico secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano dovrebbe protrarsi almeno fino al weekend. Si prevede anche nella seconda metà della settimana stabilità prolungata sull'Italia, con nebbie e nubi sempre più persistenti sulle coste e pianure settentrionali, accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature, con anomalie termiche positive fino a 6-8 gradi, soprattutto in montagna.

Tuttavia, verso la terza decade di febbraio, potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti, con i massimi di pressione che si spostano verso l'Atlantico, lasciando il continente europeo più esposto. Questo potrebbe consentire l'arrivo di impulsi freddi, con la possibilità di maltempo invernale anche in Italia, sebbene la stagione invernale sia agli sgoccioli.

Il meteorologo Daniele Ingemi, spiega che, “a differenza della parte iniziale del mese, la seconda metà di febbraio sarà caratterizzata da una maggiore dinamicità atmosferica, prodotta da un incremento dell’attività delle famose “onde di Rossby”, che dal Pacifico si propagano verso il Nord America, per dipanarsi sull’Atlantico settentrionale, raggiungendo l’Europa.

Tali ondulazioni favoriranno il passaggio di perturbazioni, piuttosto veloci, pronte ad attraversare la penisola da Nord verso Sud. L’Italia sarà direttamente coinvolta dal passaggio di queste perturbazioni, in particolare nella parte finale del mese. Possibilità di freddo e neve entro fine mese. Non si possono escludere episodi di freddo, anche importanti, nella parte terminale del mese di febbraio, con nevicate a bassa quota sui rilievi, e maltempo generalizzato su quasi tutte le nostre regioni.

Le precipitazioni nella seconda parte di febbraio resteranno al di sopra delle medie climatologiche lungo il versante tirrenico. Qui ci possiamo aspettare quindi precipitazioni più abbondanti del solito nella parte finale del mese. Le incursioni di aria fredda sul Mediterraneo interagendo con le masse d’aria più umide e miti preesistenti sul basso Mediterraneo, potranno creare le condizioni ideali per lo sviluppo di profonde ciclogenesi sui mari italiani, con annesse importanti ondate di maltempo.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma: Giovedì 15 febbraio: poco nuvoloso in mattinata, velato nel pomeriggio-sera, quando la nuvolosità potrà essere temporaneamente anche consistente. Fino alle prime ore del mattino possibili nubi basse nelle pianure e nei fondovalle. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie.

Venerdì 16 Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per nubi stratificate. Venti: fino a moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro-meridionale. Deboli da sud o assenti altrove. Mari: da poco mossi a localmente mossi al largo. Temperature: pressoché stazionarie.

Sabato 17: molto nuvoloso o coperto in mattinata quando non si escludono isolate brevi precipitazioni. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio-sera. Venti: fino a moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro-meridionale. Deboli da est o assenti altrove. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Domenica 18: parzialmente nuvoloso in mattinata. Poco nuvoloso nel pomeriggio-sera. Venti: fino a moderati orientali su Arcipelago e costa centro-meridionale. Deboli da est, nord-est altrove. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve locale aumento. Fino a 17-19 gradi in pianura.