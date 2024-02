Meteo: arriva l’anticiclone di San Valentino. Torna il caldo fuori stagione. Ecco quanto durerà

Firenze, 13 febbraio 2024 – San Valentino porta il bel tempo e temperature ancora una volta in risalita, almeno sino al weekend. Questo perché un promontorio anticiclonico si espande dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centro-occidentale portando, appunto, condizioni meteo asciutte su tutta l'Italia.

Intanto, però, la saccatura depressionaria che si allontana tra Balcani e Mediterraneo orientale sta portando le ultime note di instabilità in Italia, con piogge e acquazzoni sparsi che interesseranno ancora regioni del medio Adriatico e il Sud con possibilità di neve lungo l'Appennino oltre i 1300-1400 metri.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano, non ci saranno particolari variazioni fino al terzo weekend di febbraio. Per il ritorno di qualche pioggia occorrerà attendere l'ultima decade del mese con la stagione invernale che ormai si avvia alla conclusione.

«Fossimo stati in estate saremmo arrivati a 40 gradi – spiega il meteorologo Lorenzo Tedici –, in pieno inverno raggiungeremo nuovamente i 22-23 gradi che comunque non sono pochi per febbraio». «Anche questa ennesima scaldata nordafricana in arrivo sarà legata alla nuova circolazione atmosferica causata dai cambiamenti climatici: il famoso 'Cammello’, l'anticiclone africano rimasto oggetto misterioso fino al 1990, tornerà a farci visita con una frequenza che negli ultimi 30 anni è diventata anomala e fuori da ogni andamento climatologico. Le massime saliranno fino a 15-16 gradi, valori che normalmente sotto le guglie del Duomo si registrano solo a fine marzo-inizio aprile».

Un inverno quindi mai decollato con un autunno che dura da 4 mesi dopo un'estate senza fine (settembre ed ottobre furono mesi di piena estate con un caldo eccezionale). «Un 2024 che continua dunque ad essere mite ed anomalo, complice la presenza del fenomeno de El Nino con le acque del Pacifico orientale decisamente più calde del normale ed in grado di influenzare il clima anche a livello mondiale: stando alle ultime proiezioni le acque del Pacifico orientale resteranno molto calde fino all'Estate promettendo stagioni ancora una volta sopra le medie climatiche, medie che ormai vengono regolarmente stracciate da decenni con il Cambiamento Climatico legato all'effetto serra di origine antropica».

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Martedì 13 febbraio: sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia e addensamenti di nubi basse nelle prime ore del mattino sulle pianure. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell'Elba. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Mercoledì 14 febbraio: Sereno o poco nuvoloso, salvo transito di velature e locali nebbie o nubi basse in mattinata nelle pianure. Venti: deboli da ovest, nord-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo; massime quasi stazionarie.

Giovedì 15: sereno o temporaneamente velato. Nelle prime ore del mattino possibile formazione di nebbie o nubi basse nelle pianure e nei fondovalle. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie.

Venerdì 16: nuvoloso o molto nuvoloso per nubi stratificate con qualche pioggia sparsa. Venti: da deboli a moderati di Scirocco. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento.