Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in Toscana

Firenze, 22 febbraio 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, arriva un’ondata di maltempo e la sala regionale ha emesso un’allerta gialla per la Toscana. Coinvolta praticamente tutta la regione tranne una fascia centrale che comprende Valdarno superiore e inferiore, Casentino, Valdelsa, Valdera, Valle del Serchio.

Meteo, neve in arrivo in Toscana

L’allerta gialla scatta alle 6 di venerdì 23 febbraio e finisce alle 18 ma con previsioni diverse per il nord e per il sud della regione. Nella zona settentrionale infatti l’avviso meteo riguarda il rischio idrogeologico per le piogge in arrivo; allerta vento per Valle del Reno, Alto Mugello e isole.

Per la zona meridionale invece il forte vento con raffiche fino a 100 km all’ora.

Segnalata anche una allerta gialla per mareggiate per le isole dell’Arcipelago toscano e sulla costa centro-settentrionale, che scatta alle 12 di venerdì.