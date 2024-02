Meteo, neve in arrivo in Toscana. Ecco dove e quando. “Boccata d’ossigeno per l’Abetone”

Firenze, 22 febbraio 2024 - Una piccola boccata d’ossigeno al comprensorio dell’Abetone e del Cimone. Da domani si attendono nevicate ma, secondo i meteorologi del consorzio Lamma, difficilmente supereranno i 20-30 centimetri. Dal 23 febbraio, dunque, prevista neve in Appennino, inizialmente a 1600 metri di quota e, poi, anche a 1300-1400 metri, nel corso del pomeriggio e della serata di domani quando, in serata, qualche fiocco bianco dovrebbe cadere anche sull’Amiata. Sabato 24 ci attende invece una giornata con nuvolosità variabile e precipitazioni che, sopra i 1200 metri, potranno essere nevose. Domenica, invece, non è prevista neve, che tornerà invece a cadere lunedì, sempre in Appennino, a 1300-1400 metri.

Da domani l’attesa perturbazione toccherà anche la Toscana, tra pioggia, vento e mareggiate. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla che, fin dalle ore 15 di oggi, giovedì 22 febbraio, interesserà per vento forte i crinali appenninici della Romagna toscana e della Valtiberina, per poi estendersi, dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani, venerdì 23, alla Toscana centro-meridionale e all’arcipelago.

Piogge intense da domani, venerdì, dapprima sulle zone occidentali e poi sui bacini di Reno, Ombrone pistoiese e Mugello: il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sarà in vigore dalle 6 fino alle 18 di venerdì 23. Le temperature torneranno nella media del periodo, per poi tornare al di sopra ai primi di marzo.